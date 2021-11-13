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İzmir'de FETÖ şüphelisi kontrol noktasında yakalandı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan kişi, kontrol noktasında gözaltına alındı.

İzmir’de FETÖ şüphelisi kontrol noktasında yakalandı
AA

13.11.2021, 13:12

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontrol noktasında durumundan şüphelindeki G.Ç'yi durdurdu.

Sorgulamada G.Ç'nin FETÖ soruşturması kapsamında arandığı belirlendi.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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