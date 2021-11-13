Valilikten yapılan açıklamaya göre, Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontrol noktasında durumundan şüphelindeki G.Ç'yi durdurdu.
Sorgulamada G.Ç'nin FETÖ soruşturması kapsamında arandığı belirlendi.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
İzmir'de FETÖ şüphelisi kontrol noktasında yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.