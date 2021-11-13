İzmir’de jandarmanın yol kontrolünde 2 terör şüphelisine gözaltı

Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 Kasım'da yaptıkları yol denetiminde, kimlik kontrolünde G.Ç.'nin, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan arandığını belirledi. G.Ç., gözaltına alındı. Aynı gün Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde de 'PKK/YPG terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan arandığı belirlenen H.Ö., gözaltına alındı. 2 şüpheli de jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.