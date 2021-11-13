İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ekipleri, şüphe üzerine 35 S 02102 plakalı, üzerinde 'Okul Servisi' yazan bir aracı durdurdu. Polis ekipleri araçtaki iki kişinin kimlik kontrollerini yaparken, araç içerisinde bulunan G.Ş'nin biri kapkaç, diğeri yağma-gasp olmak üzere toplam 11 ayrı suçtan kaydı olduğunu, K.K'nin 8 ve B.D'nin de 6 ayrı suç kaydı olduğunu belirledi. Yapılan kimlik kontrolleri sırasında şahısların şüpheli hareketlerde bulunmaları üzerine, polis ekiplerince araçta yapılan aramada 240 gram esrar maddesi ele geçirildi. Zanlılar gözaltına alındı.
Okul servisinden 240 gram esrar çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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