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Haberler İzmir Okul servisinden 240 gram esrar çıktı

Okul servisinden 240 gram esrar çıktı

Okul servisinden 240 gram esrar çıktı

13.11.2021

İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ekipleri, şüphe üzerine 35 S 02102 plakalı, üzerinde 'Okul Servisi' yazan bir aracı durdurdu. Polis ekipleri araçtaki iki kişinin kimlik kontrollerini yaparken, araç içerisinde bulunan G.Ş'nin biri kapkaç, diğeri yağma-gasp olmak üzere toplam 11 ayrı suçtan kaydı olduğunu, K.K'nin 8 ve B.D'nin de 6 ayrı suç kaydı olduğunu belirledi. Yapılan kimlik kontrolleri sırasında şahısların şüpheli hareketlerde bulunmaları üzerine, polis ekiplerince araçta yapılan aramada 240 gram esrar maddesi ele geçirildi. Zanlılar gözaltına alındı.

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