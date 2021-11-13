Okul servisinden 240 gram esrar çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ekipleri, şüphe üzerine 35 S 02102 plakalı, üzerinde 'Okul Servisi' yazan bir aracı durdurdu. Polis ekipleri araçtaki iki kişinin kimlik kontrollerini yaparken, araç içerisinde bulunan G.Ş'nin biri kapkaç, diğeri yağma-gasp olmak üzere toplam 11 ayrı suçtan kaydı olduğunu, K.K'nin 8 ve B.D'nin de 6 ayrı suç kaydı olduğunu belirledi. Yapılan kimlik kontrolleri sırasında şahısların şüpheli hareketlerde bulunmaları üzerine, polis ekiplerince araçta yapılan aramada 240 gram esrar maddesi ele geçirildi. Zanlılar gözaltına alındı.