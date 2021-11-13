Tire’de sular durulmuyor

CHP Tire'de eski başkanlar arasında kılıçlar çekildi. Geçtiğimiz ay, sosyal medyada yarı çıplak kadın resmi paylaşımı yaptığı için ilçe başkanlığı görevinden alınan Hakan Şenoyar'ın yerine atanan Şenol Sardoğan da, partideki yüksek tansiyonun düşmesini sağlayamadı. Sardoğan ve 5 kişilik ekibinin kayyum olarak atandığını hatırlatan eski ilçe başkanlarından Hidayet Petin, "Kulağımıza seçim olmayacak gibisinden sözler geliyor. Tüzüğe göre, Sardoğan'ın, 30 gün içinde ilçe başkanlığı seçimine gitmesi gerekiyor. Sardoğan ve ekibi seçimden alavere dalavere ile kaçamaz" dedi. PARTİ tüzüğünün yok sayılamayacağının altını çizen Petin, "Sardoğan ve ekibi sağda solda '30 gün dolunca il yönetimi bizi yönetim kurulu olarak atayacak. Şimdiden kimse ümitlenmesin' şeklinde konuşuyormuş. İl başkanlığını böyle ifadelerle töhmet altında bırakmak doğru bir davranış mı?" diye sordu.

■ NADİR UYSAL