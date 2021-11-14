Bulgaristan’daki cumhurbaşkanlığı seçimine İzmir’den yoğun katılım

Bulgaristan Merkez Seçim Kurulu'nun aldığı karara göre Türkiye'deki çifte vatandaşlar için çok sayıda ilde sandık kuruldu. Bugün saat 07.00'den itibaren sandık başına giden seçmen, Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için oy kullanmaya başladı. İlk kez bir Türk'ün, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Karadayı'nın olduğu seçime, İzmir'de yaşayan çifte vatandaşlar yoğun bir katılım gösterdi. Saat 20.00'ye kadar sürecek oy kullanma süreci için İzmir'de 6 ilçede 12 sandık kurulurken, yaklaşık 50 bin seçmenin bulunduğu belirtildi.





'TÜRK ADAYIMIZ VAR, İNŞALLAH KAZANIRIZ'

Bornova'daki Batıçim İlkokulu'nda oy kullanan tekstil işletmecisi Sezer Altınay (47) "Bulgaristan'daki Türk partisinden, inşallah adayımız da seçilir. İsteğimiz eskiden İzmir'de 30 sandık vardı, 12'ye düştü. Buradaki insanlarımız kısıtlanıyor. Yaşlılarımız var, bu soğukta bekliyorlar. 2,5 saat bekledik, bu imkanların geliştirilmesini istiyoruz" dedi.





Bir diğer seçmen Macit Şenyürek (71) "Oyumuzu kullanacağız. Özel bir gün. Türk adayımız var, inşallah kazanırız" dedi. Seçmenden Hacer Mutlu (50) ise "Oy kullanmaya geldik. Vatandaşlık görevimizi yapacağız. İnşallah kazanacağız" dedi. Mustafa Türkoğlu (56) da "Türk adayı destekliyoruz. Allah'tan tek isteğim var; inşallah yüzde 90 oyla kazanırız" ifadelerini kullandı.