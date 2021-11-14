CHP’li başkandan yardımcısına sürgün

TORBALI'DA Belediye Başkanı Mithat Tekin'in Giresunlular Derneği'nin düzenleyeceği bir etkinlik için yer tahsis ettiği gerekçesiyle görevden aldığı yardımcısı Prof. Dr. Özkan Yıldız'ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla görevine iade edilmesinin ardından sular durulmuyor.

Yıldız'ı talimat üzerine görevine iade etmek zorunda kalan Başkan Mithat Tekin'den yeni bir hamle geldi. Tekin, Yıldız'ın makam aracını ve sekreterini aldıktan sonra Yıldız'ı sürgüne yolladı. Torbalı Belediyesi basın bürosu tarafından servis edilen haberde, Yıldız'ın Karakuyu Mahallesi'nde görevlendirildiği bildirildi.

'BÜTÜN AĞIRLIĞIM GİTTİ'

YAŞANAN gelimlerin ardından Tekin'in bir yardımcısı ve kendisine yakın meclis üyeleriyle toplantı yaptığı, bu toplantıda Özkan Yıldız'ı göreve iade etmek zorunda kalmasından kaynaklı yaşadığı sıkıntıyı dile getirdiği ve "Bunu gururuma yediremiyorum. Torbalı'da bütün ağırlığım gitti. Özkan Yıldız istifa etmeli başka çaresi yok" dediği iddia edildi.