Fenomen dolandırıcılar!

İZMİR'DE sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine yapılan operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Tutuklananlar arasında sosyal medya fenomenleri Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da bulunduğu öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada para ödülü kazanıldığı belirtilip, 'vergisi' adı altında vatandaştan para alarak, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesini tespit etti. Ekipler, dolandırıcılık şebekesinin, kullanıcıları sosyal medya üzerinden oynanan oyundan para ödülü kazandıkları, ancak belli miktarda vergiyi vererek ödülü alabilecekleri yalanıyla kandırdığını belirledi.

"KABUL ETMEZDİM"

10 Kasım günü önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 18 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Barankoğlu ve Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklanırken, 2 şüpheli serbest bırakıldı. Öte yandan, tutuklanan fenomenler Simge Barankoğlu'nun ve Yeşim Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı.

Barankoğlu'nun, "Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylem de diğer reklamlar gibiydi. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

Yeşim Aydın'ın ise "Bu kişiler benimle temasa geçip reklam vermek istediklerini söyledi. Dolandırıcılık suçunun işlendiğini bilseydim asla kabul etmezdim. Bana verilen isim ve soyadlarının sahte olduğunu emniyette öğrendim. Müştekilerin hiçbiri ile iletişime geçmedim, para istemedim. Sadece reklam ücreti aldım" dediği bildirildi.

4 YIL ÖNCE DE KAVGAYA KARISMIS

SOSYAL medya fenomeni Simge Barankoğlu'nun, 4 Ocak 2019'da da da, İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2017 yılında karıştığı kavga nedeniyle gözaltına alındığı ortaya çıktı. Barankoğlu'nun, polisteki ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

NİDA ALADAĞ