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Haberler İzmir İzmir'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

İzmir'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Gökhan A. (36) ve Ercan Ç. (20) yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden beş bıçak darbesi alan Gökhan A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir’de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı
DHA

14.11.2021, 08:18

Olay, saat 03.00 sıralarında Alsancak mahallesi 1471 sokakta meydana geldi. İki grup arasında çıkan ve nedeni henüz bilinmeyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz şüpheli veya şüpheliler, Gökhan A. ve Ercan Ç.'yi bıçakladı. Bıçaklı saldırı sonrası Gökhan A. ve Ercan Ç. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kişi ya da kişiler kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası Gökhan A. ve Ercan Ç. ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 5 yerinden bıçaklanan Gökhan A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Öte yandan, polis kaçan şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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