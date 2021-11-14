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Haberler İzmir Kemalpaşa’daki rüşvet baskınında 3 tutuklama

Kemalpaşa’daki rüşvet baskınında 3 tutuklama

Kemalpaşa’daki rüşvet baskınında 3 tutuklama

14.11.2021

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen ve aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 11 kişinin yakalandığı rüşvet operasyonunda işlemler tamamlandı. Aralarında CHP Kemalpaşa eski İlçe Başkanı M.A, Yapı Kontrol Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileri 5 kişi ile Yapı Kontrol eski Müdürü K.A'nın da bulunduğu 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 2 kişi savcılık ifadesinin ardından, 6 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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