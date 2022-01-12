CHP milletvekilinden siyanür provokasyonu

AYDIN'IN Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Dağyeniköy Mahallesi'nde, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün 'Siyanürle altın çıkarılıyor' iddiaları üzerine bölgede yaşayan vatandaşlar ayaklandı. Algı operasyonu için bölgeye gelen Bülbül, olayı iktidarı yıpratma kampanyasına çevirmek istedi. Germencik'teki protestolarda en ön sırada yer alarak adeta şov yapan CHP'li Bülbül, bölge halkını galeyana getirmek için elinden geleni yaptı.

JANDARMA PERSONELİNE AZAR

CHP'Lİ Bülbül, görevini yapan jandarma personeline yönelik de çirkin tavırlar sergiledi. Kendisiyle köylüleri yanlış yönlendirmemesi için konuşmak isteyen askere, "Milletvekiliyim elini çek, değme bana" diye konuşan Bülbül, her türlü provokasyonu denedi.

Çıkan arbedede jandarma görevlilerinin bazılarının üniformaları yırtıldı. CHP'li vekilin kışkırtmalarıyla bölgede siyanürle altın arandığını sanan köylüler, ellerinde Türk bayrağı ve dövizlerle 1 kilometre mesafedeki etüd çalışması yapılan alana yürüdü. Jandarma ekipleri eylemcilerin alana girmesini engelleyince gerginlik yaşandı. Öfkeli kalabalık etüd alanı girişindeki bir traktör kepçenin lastiklerini kesti.

"SİYANÜRLE SONDAJ YAPILMAZ"

YAŞANAN olaylar üzerine MTA Ege Bölge Müdürü Burhanettin Yüce, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ve Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç ile birlikte alana gelerek vatandaşları bilgilendirdi.

Yeni Asır'a konuşan Burhanettin Yüce, "MTA olarak yıllardan beridir Türkiye genelinde maden potansiyelinin araştırmasını yapıyoruz. Ülke genelinde 1.5 milyon ton maden cevherinin ortaya çıkartılmasını hedefliyoruz. Bu çalışmalardan birini de burada gerçekleştiriyoruz. Bu amaçla bölgede sondaj çalışması başlattık. Dünyanın hiçbir yerinde sondaj çalışmalarında siyanür kullanılmaz. Dolayısıyla siyanürle altın arandığı iddiası tamamen gerçek dışıdır. Ülkemizin menfaatine olan bu çalışmalarla ilgili algı yaratıp insanları galeyana getirmenin bir anlamı yok. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızı siyasi emellerine alet ederek, güvenlik güçlerimizle karşı karşıya getirmek isteyenler hakkında yasal süreç başlatacağız" dedi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI