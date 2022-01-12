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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 12 Ocak Çarşamba

İzmir elektrik kesintisi 12 Ocak Çarşamba

İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını araştırıyor. İşte 12 Ocak Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

12.01.2022, 09:11

İzmir elektrik kesintisi 12 Ocak Çarşamba

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak.Vatandaşlar kesintileri ait detayları araştırıyor. İşte 12 Ocak Çarşamba İzmir'de kar yağışı olacak ilçeler....

İzmir elektrik kesintisi 12 Ocak Çarşamba

BALÇOVA
12.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇETİN EMEÇ MAHALLESİ,M.KEMALETTİN , KEYKUBAT.,BÜLBÜLCÜK,İNCE MEHMET, DR.FERİT,FETHİ OKYAR,F. ALTAY,GAZNELİ MAHMUT,KIZILREİS,GÖKÇEN EFE, MÜRSELPAŞA,K.SÜLEYMAN,EKREM GÜRLER,B MUSTAFA,ŞÜKRÜ TUNAR,F KÖPRÜSÜ,İZMİR AYDIN OTOBAN YOLUSEFA,GAZNELİ,MAHMUT, FETHİBEY, KEMALETTİN,Ş.KANATLI,GÖKÇEL,EFE,MÜRSELPAŞA, İNCE MEHMET SOKAKLAR, VİLDAN YAPI KOOP.

İzmir elektrik kesintisi 12 Ocak Çarşamba

BORNOVA
12.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERKEZ MAHALLESİ,4371/1-4398-4379-4377-4338-4319/4-4375-4338/2 SOKAKLAR VE CİVARI

FOÇA
12.01.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ILIPINAR MAHALLESİ KÖY İÇİ, FOÇA İZMİR KARAYOLU VE CİVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 12 Ocak Çarşamba

MENEMEN
12.01.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ATAÜRK MAHALLESİ ORMAN MEVKİİ, MERCAN SOKAK VE CİVARLARI
12.01.2022 16:00 18:00 AG ŞEBEKE BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE JUMPER BAĞLAMA ATATÜRK MAHALLESİ (HIDIRTEPE) TAMAMI VE CİVARLARI

ÖDEMİŞ
12.01.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması KAYMAKÇI MAHALLESI (TR-10, TR-14, TR-15)
12.01.2022 09:00 17:00 AG Arıza Bakım Onarım UMURBEY MAHALLESI (TR-87 H. DOYRAN GRUBU)

İzmir elektrik kesintisi 12 Ocak Çarşamba

SEFERİHİSAR
12.01.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SEFERIHISAR ATATÜRK MAHALLESI ÖMÜR BELDESI VE BANKSIS SITESI VE ÖZEL TRAFOLAR.

TORBALI
12.01.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma BOZKÖY MAHALLESI 6161,6162,61636,6165 SOKAK 1. CADDE VE CIVAR