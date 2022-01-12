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İzmir elektrik kesintisi 12 Ocak Çarşamba

İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını araştırıyor. İşte 12 Ocak Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...