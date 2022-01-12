İzmir’in en büyük kentsel dönüşümü: FORUM GÖZTEPE

Alışveriş merkezi, rezidans, konut ve karma projeleriyle 30 yıldır ülkemizde ve dünyada 12 milyon metrekarelik proje inşa eden ve toplamda 8 milyar dolardan fazla yatırıma imza atan Turkmall, İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Forum Göztepe'nin lansman toplantısını gerçekleştirdi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen ve Esentepelilerin yoğun katılım gösterdiği toplantıda konuşan Turkmall Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eyüboğlu, Turkmall olarak sektörde 30'uncu kuruluş yılını kutladıklarını belirterek, Forum Göztepe'nin sosyal alanlar, alışveriş ve modern yaşamı bir arada sunacak örnek bir proje olduğunu söyledi.

KARMA BİR KONSEPT

İzmir ve Ege Bölgesi'ne özel önem verdiklerini kaydeden Eyüboğlu, "Turkmall olarak 2016 yılından bu yana kentsel dönüşüm ve karma projelere ağırlık verdik. Ülkemiz için önemli olan 6306 sayılı kentsel dönüşüm kanunu ile birlikte konut, sosyal tesisler ve işyerlerini kapsayan karma projelerle sektördeki yolculuğumuza devam ediyoruz. İzmir aktif fay hatlarının üzerinde ve deprem riski taşıyan bir şehir. Bunun yanı sıra; kentin yapı stoğu da yaşlı. İzmir'in yüzde 80 oranında dönüşmesi gerekiyor. Özellikle kent merkezinde bu sağlıksız konut stoğu daha çok dikkat çekiyor. İzmir'de yeni ve sağlıklı konutların inşaa edilmesi ve günün ihtiyacına cevap verecek nitelikli projeler yapılması gerekli. Asıl işimiz yaşam alanları yaratmak. Bundan sonra da İzmir'de önemli karma konseptli projeleri yaşama geçirmek istiyoruz" diye konuştu.

1 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Forum Göztepe markasıyla Esentepe mahallesindeki toplam 200 bin metrekarelik alanda 1 milyar liralık yatırımla kentsel dönüşüm projesi hazırladıklarını dile getiren Eyüboğlu, şu bilgileri verdi: "İzmir'de herkes tarafından kabul gören Forum Bornova markasının ardından şimdi de karma bir proje olan Forum Göztepe'yi İzmirlilerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Burası bizim açımızdan çok değerli bir proje, çünkü yalnızca Av ve konut inşa etmeyeceğiz. Meydanı, sokağı ve sosyal donatılarıyla yeni bir yaşam merkezi oluşturacağız. İzmir'in ihtiyaçlarına cevap verecek, modern mimariye sahip ve sağlam zemin üzerinde kuracağımız projede bin 450 konut olacak. Ticari alanlar, ofis alanları sosyalleşebileceğiniz mekanlar, her daire için bir kapalı otopark gibi pek çok özelliği bir arada sunacağız. Forum Göztepe, hem çevre yoluna hem de metroya ve sahile yakın bir konumda olmasıyla ulaşım avantajı da sunuyor"

KURTULUŞ MÜCADELESİ

Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman, deprem kuşağında bulunan İzmir'de yüzde 70'in üzerinde riskli yapı bulunduğunu belirterek kentsel dönüşüm konusunun bir kurtuluş mücadelesi olarak değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Esentepe mahallesindeki vatandaşların hak kaybına ve mağduriyete uğramamaları için yola çıktıklarını söyleyen Esentepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Cengiz Aktaş, Esentepe'nin sosyal ve çevresel anlamda da önemli bir kazanıma sahip olacağını; çocukların geleceği için herkesin bu projeye sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.