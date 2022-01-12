Tekel zammı esnafı mağdur ediyor

İZMİR Bakkallar ve Bayiler Odası Başkan Adayı Kemal Sümer, tekel ürünlerine gelen yüzde 40'lık zammın hem esnafı hem de vatandaşı mağdur ettiğini söyledi. Tekel ürünlerindeki fiyat artışı nedeniyle ürün tedariği konusunda sıkıntılar yaşandığını da belirten Sümer, Tekel bayilerinin bu duruma tepki olarak satışları yurt genelinde durdurduğunu ifade etti. Tedarik zincirinin bozulması nedeniyle esnaf ile vatandaşın karşı karşıya geldiğini ve Tekel bayilerinin mağdur duruma düşürüldüğünü kaydeden Sümer: "Bazı vatandaşlar Tekel bayilerini gezerek eski fiyatlardan sigara almaya çalışıyor. Zincir marketler de tüm ürünlere yüzde 40 zam uyguladı. Konunun çözümü için tek bir seferde zam oranlarının açıklanması ve ürün akışının da önünün açılması gerekiyor" diye konuştu.

ÜRETİCİLERLE GÖRÜŞECEĞİZ

İZMİR Bakkallar ve Bayiler Odası Başkan Adayı Kemal Sümer, enflasyon nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan bakkallara nefes aldırmak için üretici firmalarla görüşerek tedarik zincirinin tekrardan kurulması için çalışacaklarını söyledi. Sümer sözlerine şöyle devam etti: "Bakkal ve marketlerimiz için Tekel ürünleri, yiyecek, içecek, temizlik malzemesi gibi ürün kalemlerinde üretici fabrikalarla görüşüp yüksek miktarlarda alım yaparak uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri vatandaşlara sunmak için çalışıyoruz. İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası bünyesinde kuracağımız kooperatifte hem servis araçlarımız hem de istihdam edeceğimiz plasiyerler ile birlikte bakkalların siparişlerini alarak adrese teslim edecek bir sistem getireceğiz. Oda esnafımızın çıkarları doğrultusunda özellikle nüfusu yoğun olan bölgelerde dağıtım noktaları oluşturarak bakkallarımızın beklentilerine hızlı yanıt vereceğiz. Seçimden seçime değil her zaman bakkalların yanında olacağız "