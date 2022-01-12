Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir’de demokrasi ayıbı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde denetim komisyonu seçimleri öncesinde bir demokrasi ayıbı yaşandı. CHP'li üyelerden sızan bilgilere göre, Başkan Tunç Soyer, CHP Grup Toplantısı'nda kendisini denetleyecek komisyona CHP'li Meclis üyeleri Erhan Uzunoğlu, Bahar Gürsul ve Nilüfer Bakoğlu Aşık'ın seçilmesini istedi. İl Başkanı Deniz Yücel'in başka aday olup olmadığını sorması üzerine CHP'li Birgül Sural Üner de aday olduğunu söyleyince tartışma çıktı.

"SEN 3 MAAŞ ALIRKEN İYİ..."

Tartışma sırasında Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu, adaylığını açıklayan Üner'e "Sen zaten Karşıyaka Belediyesi'nde de denetim komisyonu üyesisin. Burada olmaman gerekir" dedi. Bunun üzerine Üner, Karşıyaka Kent A.Ş'den maaş alan ve üzerine Büyükşehir'i temsilen iki yerden daha maaş alan, ayrıca meclis üyesi ve ihtisas komisyonlarından da ödeme alan Özuslu'ya, "Sen hem ilçeden hem de Büyükşehir'den maaş alıyorsun sorun olmuyor da, benim bir partili olarak görev yapmak istediğim komisyon adaylığım mı sorun oluyor?" cevabını verdi.

"ARANIZDA HUKUKÇU YOK MU?"

Tartışmaların ardından CHP İl Başkanı Deniz Yücel, ilgili mevzuata göre gizli oylama ile yapılması gereken seçimi, açık oyla yaptırdı. Üner, bunun ilgili yönetmeliğe aykırı olduğunu vurguladı ve Meclis üyelerine seslenerek, "Bu oylamanın gizli yapılması gerekiyor. Aranızda hiç mi hukukçu yok? Biriniz çıkın bunu anlatın" dedi ama kimse çıkmadı. Ardından açık oylamaya geçildi. Bu durumda da Soyer'le ters düşmek istemeyen CHP'li üyeler, Soyer'in istediği isimleri seçti.

MECLİS'TE TEPKİ OYLARI GELDİ

Meclis'te yapılan oylamada ise, CHP'de isyan çıktı. Üner'e aday bile yapılmadığı halde tepki oyları verildi. CHP'li üyelerin 8'inin Üner'e aday olmamasına rağmen oy vermesi CHP'li meclis üyelerinin "sessiz çığlığı" olarak değerlendirildi. Meclis'te yapılan oylamada Erhan Uzunoğlu, Bahar Gürsul ve Nilüfer Bakoğlu Aşık ile AK Parti'den Grup Sözcüsü Hakan Yıldız seçildi. Konuyla ilgili Yeni Asır'ın ulaştığı Birgül Sural Üner ise, konuyla ilgili açıklama yapmayacağını söyledi.

'3 MAAŞ' GÖNDERMESİ

Özuslu'nun "Karşıyaka'da da denetim komisyonundasın. Burada olmaman gerekir" diye çıkıştığı Birgül Sural Üner, "Sen belediyeden 3 maaş alırken sorun olmuyor da benim adaylığım mı sorun oluyor" cevabı dikkat çekti.

ERHAN GÜLENÇ