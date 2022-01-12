Zehir tacirlerine geçit yok

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, 14 Temmuz 2021 tarihinde göreve başlar başlamaz ilk iş olarak kentin kanayan yarası haline gelen uyuşturucu ile mücadeleye hız verdi. Zehir tacirleri torbacılar başta olmak üzere bataklıkları kurutmak için harekete geçen Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve Narkotik ekipleri, kaçakçılar ve sokak satıcılarına savaş açtı. 30 ilçede emniyet müdürlüklerini, muhtarları ve esnafı dolaşıp tek tek bilgi alan Şahne ilk 6 ay içinde zehir tacirlerinin belini kırdı.

TEDBİLİ KIYAFET MÜDÜR

Gece gündüz demeden tebdili kıyafet İzmir'in cadde ve sokaklarını dolaşarak ya da kaynağına giderek sorunları görmeye çalışan Mehmet Şahne uyuştucu ile mücadelede sonuna kadar savaşacaklarını dile getirdi. Şahne, uyuşturucunun Türkiye ve İzmir'e girişinin önlenmesi amacıyla kara, hava, deniz yollarında, teknik donanım, insan gücü kapasitesi ve narkotik detektör köpek sayısı yönünden güçlendirildiğini ve sınır güvenliğinin artırıldığını belirtti. Şahne, İzmir Narkotik şube Müdürlüğü ile birlikte bağımlıları tedaviye teşvik etmek ve hasta hekim arasındaki güven ilişkisini korumak amacıyla bir proje hazırladıklarını belirtti. Proje ile sağlık ekiplerinin tedavi olmak için müracaat eden bağımlılar hakkındaki ihbar yükümlülüğü kaldırılarak tedaviye teşvik amaçlanıyor.

TRAFİK ŞİKAYETLERİNE ÇÖZÜM

Mehmet Şahne ve ekibi kentin ikinci büyük sorunu İzmir trafiği konusunda da kısa sürede büyük başarı sağladı. Ana cadde ve bulvarlar üzerlerinde uygunsuz park sorunlarıyla ilgili aşırı şikâyetleri değerlendirdiklerini belirten Şahne, polislerin masa başında değil sahada olduğunu vurguladı.

İZMİR'E HUZUR GELDİ

FETO operasyonları ve hırsızlık, yaralama, kavga dolandırıcılık gibi asayiş suçlarında da polisin etkin çalışmalarının sonuç vermeye başladığını belirten Şahne, "İzmir'de asayişte gözle görülür bir değişiklik var. İnsanların sokak ve caddelerde güven ve huzur içerisinde dolaştığını görüyoruz. Çevik Kuvvet polisi sokaklarda devriye geziyor. Mahalle bekçilerinin daha verimli çalışmaları sağlanıyor" dedi.

PEK ÇOK OPERASYON YAPILDI

2021 yılının Temmuz-Aralık tarihleri arasında il genelinde 12.705 uyuşturucu olayına müdahale edildi. Bu olaylarda, bu olaylarda 14 bin 662 şüpheliye işlem yapıldı, 776 şahıs tutuklandı ve 560 şahıs hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. Öte yandan, 21 Aralık 2021 tarihinde kentte 450 ekip ve yaklaşık 2 bin personel ile Aydın, Balıkesir illerinde eş zamanlı olarak sokak satıcılarına yönelik olarak yapılan Şehit Güngör Operasyonu kapsamında, 167 şüpheliye işlem yapıldı. 119 şahıs tutuklanırken, 38 şahıs hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

ANNELERE SEMİNER

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan "En İyi Narkotik Polisi Anne; Projesi" kapsamında; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İzmir'de 597 seminer düzenlendi

FATİH ŞENDİL