Aralık ayında İzmir Adnan Menderes Havalimanında 610 bin 58 yolcu ağırlandı

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın 2021 yılı Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 481 bin 474, dış hat yolcu trafiği 128 bin 584 oldu. Böylece aralıkta toplam 610 bin 58 yolcuya hizmet verildi.



Aralık ayında, İzmir Adnan Menderes Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 530, dış hatlarda bin 82 olmak üzere toplamda 4 bin 612'ye ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise aralık ayında toplamda 7 bin 885 ton oldu.



On iki aylık (Ocak - Aralık) dönemde ise İzmir Adnan Menderes Havalimanında yolcu trafiği 7 milyon 669 bin 552, uçak trafiği 58 bin 291, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 109 bin 319 ton olarak gerçekleşti.

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