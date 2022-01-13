Bergama’da ödül mutluluğu

İZMİR Bergama'da Son karatabak (Geleneksel Deri İşleme) ustası olan ve ilerleyen yaşına rağmen geleneksel yöntemlerle deriyi işleyip parşömen üreten Bergamalı İsmail Araç'a Cumhurbaşkanlığı tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcisi Ödülü verildi. 91 yaşındaki İsmail Araç, ödülünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Törene Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta birlikte katıldı. Araç'ı törenin ardından İzmir Milletvekilleri AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da tebrik etti. Emeği geçenlere teşekkür eden Araç, "Ömrüm oldukça da mesleğime devam edeceğim. Bu ödül, ilerleyen yaşımda beni iyiden iye motive etti" dedi.

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