CHP’li Belediyeden Foça’da satışlar tam gaz

CHP'Lİ Foça Belediyesi, ilçedeki Hacıveli Mahallesi 506145 ada 1633 parselde, halen inşaat aşamasındaki binada yer alan A Blok 1. kattaki 4 adet, 2. kattaki 6 adet çatı aralı meskenler ile zemin kattaki 2 adet dükkanı satmak için ihaleye çıktı. Foça Belediyesi, kapalı teklif usulü ile satılacak iki dükkan için 4 milyon 790 bin, açık arttırma usulü ile satılacak meskenler için 6 milyon 60 bin lira olmak üzere toplam 10 milyon 850 bin lira muhammen bedel belirledi. Foça köylüsünün parası ile yıllar önce alınan ve ata mirası olan 831,46 metrekarelik arsanın üzerinde şu an inşaat halinde 2 katlı bir bina bulunduğu, söz konusu taşınmazın 2014 yılında Foça Belediyesi'ne devredildiği vurgulandı.

'SATIŞA KARŞIYIZ'

GEÇEN yıl Belediye Meclisi'nde, belediyeye ait taşınmazın tamamına kat irtifakı kurularak satışının yapılması için 1 milyon 750 bin lira para ile inşaat alanının yüzde 50'sine denk gelen kısmın, AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyuna rağmen kat karşılığı müteahhite verildiği önü sürüldü. Foçalılar ise, "Atadan kalma köy mallarımızın, belediyenin yaptığı gereksiz harcamalar yüzünden satışa çıkarılmasına karşıyız" diye konuştu. ■ METİN BURMALI