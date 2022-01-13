Dehşet kreşinin sahiplerine ceza

İZMİR'İN Buca ilçesindeki özel anaokulunda iki küçük çocuk tarafından yüzünde morluk oluşmasına yol açacak şekilde darp edilen 5 yaşındaki Masal'ın yaralanması ile ilgili 'Görevi ihmal' suçundan işletme sahibi Özge Kaya ile ortağı Serap Ergat'a 2 ay 15'er gün hapis cezası verildi.

Minik Masal'ın darp edildiği anın görüntüleri ilk kez ortaya çıkarken, anne Duygu Şenocak, "Şikayette bulunduğumda anaokulu yönetimi olayı kapatmaya çalışmış, diğer veliler de bu yüzden bana inanmamıştı. Kamera görüntülerinde kızımın ölümden döndüğü tespit edildi. Anaokulunun tekrar faaliyete geçmesi ise bizi şaşkına çevirdi" dedi.

GÖREVİ İHMAL SUÇU

Akıllara sığmayan şiddet olayı, Efeler Mahallesi'ndeki Buca Özel İzmir Gökkuşağı Anaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; Duygu Şenocak anaokulundaki bir öğretmen tarafından aranarak kızı Masal'ın kanlı bir şekilde kustuğu söylendi. Kızını doktora götüren Şenocak, Masal'ın başında şişlik, kulağında, yanağında ve bacağında morluklar olduğunu fark edince sorumlular hakkında şikayette bulundu. İzmir 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan anaokulu sahibi Serap Ergat ile ortağı Özge Kaya'ya uyku odasında görevli bulundurmadıkları için 'Görevi ihmal' suçundan 2 ay 15'er gün hapis cezası verildi. Her iki sanığın da cezaları ertelendi.

GÖRÜNTÜLER ŞOKE ETTİ

Olaydan sonra ilk kez ortaya çıkan kamera görüntüleri izleyenleri dehşete düşürdü. Görüntüde, 5 yaşındaki S. ile 4 yaşındaki E. uyuyan Masal'ın önce üzerinde zıpladıkları, sonra tokat atıp, nefessiz kalmasına yol açacak şekilde kafasına basıp, üzerine yattıkları görüldü. Cezayı az bulan anne Duygu Şenocak, "Olayda kızım boğulma tehlikesi geçirip, resmen hayatta kalma mücadelesi veriyor. Kızımdan sonra o iki çocuk Masal'ın yanındaki çocuğu da darp ediyor. Bunun yanında olayda ihmali bulunan anaokulunun halen faaliyette olması çok şaşırtıcı" diye konuştu.

METİN BURMALI