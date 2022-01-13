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Haberler İzmir Fırtına Çeşme'yi dağıttı! Tekneler alabora oldu

Fırtına Çeşme'yi dağıttı! Tekneler alabora oldu

AA

13.01.2022, 11:22 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022, 12:01

Fırtına Çeşme’yi dağıttı! Tekneler alabora oldu

Dünden bu yana etkili olan fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Fırtına Çeşme’yi dağıttı! Tekneler alabora oldu

Poyraz fırtınası nedeniyle Çeşme Yıldızburnu'nda, bağlı oldukları halatlardan kurtulan bir yelkenli, kayalara çarparak parçalandı ve battı, bir motoryat alabora oldu. İsmet İnönü Mahallesi'ndeki parkta ise bir ağaç devrildi.

Fırtına Çeşme’yi dağıttı! Tekneler alabora oldu

Öte yandan İzmir Körfezi'nde de kıyıya vuran dalgalar, Göztepe sahilindeki yürüyüş yolunda taşkınlara neden oldu.