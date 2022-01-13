İzmir’deki sapık kantincinin yeni vukuatları ortaya çıktı

Son dakika: İzmir Karabağlar ilçesindeki Ülkü Ortaokulu'nda kantinci Turan Duman (44) iddiaya göre, 7'nci ve 8'inci sınıfa giden kız öğrencileri farklı farklı zamanlarda taciz etti.

Öğrencilerden ikisi, durumu okul müdürü Ali Gür'e bildirdi. Ali Gür de kantinciden gelebilecek olası bir tepkiye karşı öğrencileri kendi odasında korumaya alarak durumu polise bildirdi. Bu olayı öğrenen 8. sınıf erkek öğrencileri kantini basarak Turan'a tepki gösterdi. Tepkilerden korkan Turan da polisler okula gelmeden kaçtı. Polis ekipleri kaçan Turan Duman'ı bir süre sonra yakalamayı başardı. Turan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖĞRENCİLER ODAYA KAPATILMAMIŞ



Velilerin iddia ettiği gibi çocukların izolasyon odasına kapatılmadığı öğrenilirken, elinden telefon alındığı öne sürülen Ö.'nün de cep telefonunun bulunmadığı belirtildi.

Okuldaki tüm öğretmenlerin büyük bir soğukkanlılıkla öğrencileri dinleyerek okul müdürü Ali Gür aracılığıyla durumun kısa sürede güvenlik güçlerine ihbar edildiği anlaşıldı.

Veliler tarafından şikayet edilen öğretmenlerin tayinleri güvenlik gerekçesiyle başka okullara alındı. Öğretmenlerin bu durumdan dolayı mağdur oldukları öğrenildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tacize uğrayan öğrencilere psikolojik destek vermeye devam ediyor.

YAZIN MİDYECİ KIŞIN KANTİNCİ

Ülkü Ortaokulu'nda ağabeyi ile birlikte 7 yıldır kantini işleten 44 yaşındaki Turan Duman'ın başka vukuatları daha ortaya çıktı. Turan Duman'ın kantin yönetmeliğine ve yasak olmasına rağmen ortaokul öğrencilerine kendi hazırladığı çiğ köfteyi sattığı öğrenildi. Turan'ı ayrıca son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin sattığı, bunun öğrenciler tarafından fark edilerek okul yönetimine bildirildiği ve bu nedenle uyarı aldığı belirtildi. Turan Duman'ın yazın okullar tatilken Çeşme'de midyecilik yaptığı, kışın yine kantin işine döndüğü öğrenildi. Okuldaki öğretmenlerin gereğinden fazla samimi davrandığı için Turan Duman ile aralarına mesafe koyduğu, mecbur kalmadıkça kantinden alışveriş yapmadıkları belirtildi.