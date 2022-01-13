Kiraz Belediyesi sokaktaki hayvanlara da sahip çıkıyor

İZMİR Kiraz'ın AK Partili belediye başkanı Saliha Özçınar Kutlu, ilçedeki sokak hayvanları için Geçici Bakımevi ve Rehberlik Merkezi kurulacağını ve ihale sürecinin başladığını açıkladı.

BAŞKAN Kutlu, kurulacak merkezde personel odaları, kısırlaştırma bölümü, muayene odası, ameliyathane, hasta bakım odası köpek bölümü, kedi bölümü, yavrulu anne bölümü, karantina bölümü, hasta bakım odaları bulunacağını açıkladı. Projenin duyurusunu aynı zamanda sosyal medya hesabından da yapan Kutlu, "Sahipsiz tüm can dostlarımızın tedavi edileceği bir yuvanın çok yakında yapımına başlıyoruz" diye konuştu. ■ METİN BURMALI