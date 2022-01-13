Salgında lider olduk

Geçtiğimiz hafta yine bu köşemde yazmıştım, 'Kapalı alanlarda fazla kalmayalım' diye. Toplu taşıma araçlarında koltuk sayısına dikkat edelim. Özellikle alışveriş merkezleri ve restoranlarda mesafeye dikkat edelim, kesinlikle maskesiz dolaşmayalım. Maskeler ağız ve burnu kapatmalı. Maalesef bu saydıklarımızın bir çoğu ya hiç uygulanmıyor ya da eksik uygulanıyor. Geldiğimiz noktada salgında ülke genelinde en fazla artış İzmir'de. Böyle giderse korkarım başta okullarda ve çalışma alanlarında daralmaya gitmek zorunda kalacağız. Son bir haftadır kamu hastane yetkilileri ile görüşüyorum. Özellikle yatan hasta sayımız bir hayli fazla. Sağlık çalışanları gerçekten zor bir dönemden geçiyor. Evlerine ve özel yaşamlarına ayıracak ne zamanları, ne de moralleri var. Üstüne üstlük hırpalanmaları ve dövülmeleri de cabası. Hastanelere giden vatandaşlarımızdan naçizane bir ricam var. Lütfen biraz sabırlı ve hoşgörülü olun. Unutmayın doktorlarımız ve sağlık çalışanları bu ülkenin en değerli insanları, onların hakkı asla ödenmez. Biraz sabır, biraz hoşgörü.

KAYNAKÇI ARIYORUZ

Güne doğru başlamanın yolu her sabah bir gazete okumayla başlar. Dün okuduğum haberlerin içinde en ilginç olanı sizlerle paylaşmak istedim: "Saç ekici değil kaynakçı arıyoruz." İlginç olduğu kadar düşündürücü bir haber. Organize sanayi bölgelerinde kurulan eğitim merkezlerinde, gençlerin birçoğu güzellik ve saç bakım bölümlerini tercih ediyorlarmış. Hadi buyurun bakalım. Oysa işyerlerine operatör, kaynakçı, teknisyen ihtiyacı var ve bulamıyor. Yıllar önce Central Hospital Kurucusu Doktor Özer Gürbüz, bana okul açacağını söylemişti. 'Nereden çıktı hocam' demiştim, Özer bey aynen şöyle demişti: "Bu ülkenin en ciddi sorunlarından ve ihtiyaçlarından biri ara eleman. Bu konuda biz işadamları bu ülkenin ihtiyacı doğrultusunda iyi analizler yapıp yatırımlarımızı geleceğe yönelik yapmalıyız. Ben de düşündüm araştırdım ara eleman için meslek okulları kuracağım" demişti. Aradan yıllar geçti Central Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Özer Gürbüz başta İzmir'de olmak üzere Manisa ve Salihli'de toplam 3 meslek lisesi birden kurdu, binlerce genci, bir çok branşta ara eleman olarak iş alemine kazandırdı.

DIŞKI NAKLİ OLUR MU?

Uzmanlar araştırıyorlarmış, dışkı nakli yöntemi insanlığın kurtuluş anahtarı olabilirmiş. Araştırmacılar yıllar önce birçok hastalıkların bağırsakta başladığını kanıtlamış. Aradan yüzyıllar geçti, geldiğimiz nokta: "Dışkı Nakli" bir çok hastalığın çözümü olabilirmiş. İnsan vücudu sağlığımıza faydalı 100 trilyona yakın doğal bakteri barındırıyor. Bu mikropların bir çoğu bağırsaklarımızda barınıyor. Bağırsaklardaki bu bakterilerin azalması veya aşırı antibiyotik kullanımı bu yararlı bakterilerin azalmasına neden oluyor. Bu da metabolizmanın çökmesine ve de hastalıklara karşı vücudun savunmasız kalmasına neden oluyor. Uzmanlar son yıllarda bozulan bağırsak yapısının tedavisinde bir çok yöntemin başında "Dışkı Nakli" de olabileceğinin, bu yöntemin bir çok hastalıkların tedavisinde önemli bir yöntem olabilirliği üzerinde çalışmalar yapıldığını belirtiyorlar. Araştırmacılar bağırsaklarda bulunan bu iyi dışkıların hastaların bağırsaklarına yerleştirerek floranın tekrar düzelmesinin üzerinde çalıştıklarını, sonuçlarının da yakında Dünya Sağlık Örgütü tarafından kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtiyorlar.