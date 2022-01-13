Uyuşturucuyla savaşta anne-polis işbirliği

2021 yılının Temmuz- Aralık ayları arasında İzmir genelinde 12 bin 705 uyuşturucu satışı olayına müdahale eden İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, sahadaki başarısını kutsal olarak kabul edilen aile yapısı içine almak için kolları sıvadı. 6 ay gibi kısa bir sürede, 776 zehir tacirini yakalayan ekipler, çocuklarını zehirden korumak için can siperhane çalışan ve en çok zarar gören anneleri devreye soktu.

İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne

KUTSAL olan annelik duygusunu ön plana çıkartarak, annelerin de bu savaşın içinde önemli bir rol edinmesini sağlayan Narkotik polisi, İzmir genelinde 597 seminer düzenleyip 68 bin 628 anneye eğitim vererek kırılması zor bir rekora imza attı. İçişleri Bakanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, annelere tek tek yapacakları ve alacakları önlemler, şüphe duydukları durumlarda izleyecekleri yollar ve yardım isteyecekleri konular tek tek anlatıldı. Gerçekleştirilen projeyle, İzmir'de uyuşturucunun sokaktaki ulaşılabilirliğin engellenmesi amaçlanıyor. Sokaktaki zehir tacirleriyle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini dile getiren İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, "Bu mücadelede tüm İzmir'e görev düşüyor" dedi.

■ FATİH ŞENDİL