“Başkan Tugay masalları bırakıp gerçeklere bakmalı”

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Keseli, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 2021 yılındaki çalışmalarını değerlendirdi. Cemil Tugay'ın göreve gelişinin üstünden bin günden fazla bir zamanın geçtiğini dile getiren Keseli, "Daha önce yaptığımız ve Tugay'ın 500 gününü değerlendirdiğimiz toplantımızda 'Nerede bu vaatler?' diye sormuştuk ama gördük ki değişen hiçbir şey olmadı" İfadelerini kullandı.

AK Partili Keseli, "Öyle görüyoruz ki Sayın Cemil Tugay, Karşıyaka'yı yönetmekten vazgeçmiş, sıkılmış ve artık top çevirmeye başlamıştır. Bakın yakın zamanda Sayıştay raporu elimize geldi. Çok detaya girmeden hatırlatmam gerekirse, Karşıyaka'da ihalesiz doğrudan temin oranı, toplam mal alımının yüzde 42'sini bulmuş, yasal sınırlar mal alımında 2 kat, yapım işlerinde 3 kat aşılmıştır. Hazırlanan Sayıştay Raporu'nda çok sayıda kalemde usulsüz, hatalı ve eksik işlem tespit edilmiştir. Sayın Tugay'ın başkanlık yapmaktan vazgeçtiğini görüyoruz. CHP adeta Karşıyaka'ya hizmetsizliği reva görüyor" dedi.