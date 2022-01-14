Park değil harabe

İzmir Bornova'da ünlü şair Nazım Hikmet'in adını taşıyan park, bakımsız görüntüsüyle tepki çekiyor. Parktaki kırık kaldırım taşları ve temizlenmeyen otların yanı sıra kirli tuvaletler ve Nazım Hikmet anıtının bakımsız görüntüsü vatandaşları bezdirdi.

Hikmet Kuşçu isimli vatandaş, "Parktaki rezillik had safhada. Burada ne ararsan var. Tuvaletler berbat durumda. Musluklar çalınmış, tuvalet bölümü pislik içinde. Midemiz bulanıyor. Bu haldeki bir park Bornova'ya yakışmıyor. Burada temizlik ve bakım istiyoruz. Burası Nazım Hikmet'e yakışan bir yer değil. Buraya Nazım Hikmet'in ismini verenler, parka sahip çıkmadıkları için utansın. Ben vatandaş olarak buraya bir musluk takmak istedim ama buraya su verilmeyeceğini söylediler. Buraya genel olarak bir bakım yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Bornovalı vatandaş Hikmet Kuşçu, "Parktaki rezillik had safhada. Burada ne ararsan var. Tuvaletler berbat durumda. Musluklar çalınmış, tuvalet bölümü pislik içinde. Midemiz bulanıyor. Bornova Belediyesi'ne ait olan bu park yakışmıyor. Burada temizlik ve bakım istiyoruz. Burası Nazım Hikmet'e yakışan bir yer değil. Buraya Nazım Hikmet'in ismi verenler, parka sahip çıkmadıkları için utansın. Ben vatandaş olarak buraya bir musluk takmak istedim ama buraya su verilmeyeceğini söylediler. Buraya genel olarak bir bakım yapılması gerekiyor" diye konuştu.

KÖKTEN ÇÖZÜM BULDULAR

Özellikle parktaki tuvaletlerin çok kirli olduğunu gözlemlenirken, vatandaşların tepki göstermesinin ardından Bornova Belediyesi ise soruna ilginç bir çözüm buldu. Belediye ekipleri, oldukça kirli ve bakımsız olan tuvaletleri temizleyip onarmak yerine dün öğlen saatlerinde yıktı.