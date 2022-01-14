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Haberler İzmir Zehirlenen iki maden işçisinin durumu ağır

Zehirlenen iki maden işçisinin durumu ağır

14.1.2022

Zehirlenen iki maden işçisinin durumu ağır

İZMİR Tire'de, özel bir şirkete ait linyit işletmesinde çalışan Yakup Yaşar (22) ile Fatih Gökoğlu (36) adlı işçiler karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olay, dün öğleden sonra meydana geldi. Kömür madeninde çalışan işçiler henüz belirlenemeyen bir nedenle daha önce kapatılan bir galeriye girdi.

Burada soludukları yoğun miktardaki karbonmonoksit gazı nedeniyle bir süre sonra fenalaşan işçilerin yardımına mesai arkadaşları koştu. Kaldırıldıkları hastanede yoğun bakıma alınan işçilerin sağlık durumlarının kritik olduğu öğrenildi. ■ NADİR UYSAL