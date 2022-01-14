Zübeyde Hanım ölümünün 99’uncu yılında anılıyor

BÜYÜK Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, ölümünün 99. yılında anılıyor. Zorlu yıllarda cephede askerlerle omuz omuza savaşan, silah taşıyan, babasını, eşini, oğlunu savaşta kaybeden Türk kadını da Milli Mücadele'nin kahramanları arasında yerini aldı. Zübeyde Hanım, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde son nefesini verdiği 14 Ocak 1923'ten bu yana Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti ve kahraman bir milletin "annesi" olarak hatırlanıyor.

İZMİR'İ ÇOK SEVİYORDU

ARAŞTIRMACI ve yazar Ahmet Gürel, Zübeyde Hanım'dan geriye az sayıda fotoğraf kalsa da hatırasının uzun yıllar yaşadığını söyledi. "Zor bir hayat yaşamış. Oğlu ile görüşememiş. Kurtuluş Savaşı sırasında oğlunun öldüğünü zanneden bir Zübeyde Hanım var." ifadelerini kullanan Gürel, İzmir'de Latife Hanım'ın korumasında olan Zübeyde Hanım'ın yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle hayata gözlerini yumduğunu hatırlattı. Zübeyde Hanım'ın, oğlunun çok sevdiği İzmir'e ve Karşıyaka'nın kalbine gömüldüğünü belirten Gürel, Zübeyde Hanım'ın adı da bugün buradaki tesislerde, nikah sarayında, sokaklarda, mahallelerde yaşıyor" dedi.