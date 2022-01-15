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Haberler İzmir 2 katlı ev sobadan çıkan kıvılcımlarla küle döndü

2 katlı ev sobadan çıkan kıvılcımlarla küle döndü

15.1.2022

2 katlı ev sobadan çıkan kıvılcımlarla küle döndü

GAZIEMIR Emrez Mahallesi 215 Sokak'ta bulunan Abdullah Baypınar'a (80) ait 2 katlı müstakil evin üst katında dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, ağabeyi Abdullah Baypınar ile yaşayan Berna Baypınar (25), alışverişten döndüğü sırada evden alevler yükseldiğini fark edip itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Alevler alt kata sıçramadan 1 saat içinde söndürüldü. Evde kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını önlerken, yangının sobadan sıçrayan kıvılcımdan çıktığı tahmin edildi.