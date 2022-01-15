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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 15 Ocak Cumartesi

İzmir elektrik kesintisi 15 Ocak Cumartesi

İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 15 Ocak Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

15.01.2022, 09:10

İzmir elektrik kesintisi 15 Ocak Cumartesi

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağın araştırıyor. İşte 15 Ocak Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir elektrik kesintisi 15 Ocak Cumartesi

BAYINDIR
15.01.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma YUSUFLU KÖYÜ B KOLU

BERGAMA
15.01.2022 09:00 17:00 OG BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ ÖZGÜRLÜK CADDESİ, ATATÜRK BULVARI VE BAĞLI SOKAKLAR

BORNOVA
15.01.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALTINDAĞ,MERKEZ MAHALLELERİ,507-513,521,521/1,527,529,539,541,543,547,549,562,576,576/1, 580,580/1-3,584,4527 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 15 Ocak Cumartesi

BUCA
15.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCILAR MAHALLESİ,DOĞACILAR KÖYÜ

ÇİĞLİ
15.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,8846,8843/1,8843 SOKAKLAR VE CİVARI

KARABAĞLAR
15.01.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARIYER MAHALLESİ,5683-5683/7-5714/8-5718-COŞKUN KALE SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 15 Ocak Cumartesi

KARŞIYAKA
15.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,DOÇ DR.BAHRİYE ÜÇOK - ZÜBEYDE HANIM CADDESİ, 1841/1,1841 SOKAKLAR VE CİVARI
15.01.2022 13:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,DOÇ DR.BAHRİYE ÜÇOK - ZÜBEYDE HANIM CADDESİ, 1841/1,1841 SOKAKLAR VE CİVARI

KİRAZ
15.01.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma HISAR MAH. BALLIK SOKAK VE CIVARLARI TR-2
15.01.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma UMURCALI MAH. KEMER SOKAK TR-20 YENI TRAFO L-529

İzmir elektrik kesintisi 15 Ocak Cumartesi

MENEMEN
15.01.2022 08:30 10:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE 29 EKİM MAHALLESİ OVA KÜME EVLERİ, HÜSEYİN AVNİ ÇİL ÖZEL, HAKAN YEŞİLYURT ÖZEL, MAKRO YAPI ÖZEL, MEHMET ASLAN SÜTÇÜ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
15.01.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ ŞEHİT PİYADE KORAY CÖMERT, İNKİLAP CADDESİ, 1001, 1002, 1006, 1007, 1010 SOKAKLARI VE CİVARLARI

SEFERİHİSAR
15.01.2022 09:00 15:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma SEFERIHISAR BEYLER MAHALLESI L-110 A KOLU

İzmir elektrik kesintisi 15 Ocak Cumartesi

TİRE
15.01.2022 09:00 15:00 OG Arıza Bakım Onarım YEĞENLI MAHALLESI

TORBALI
15.01.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma BEŞEVELER MAH,KUŞCUBURUN MAH.2549,2586,9433 SOKAKLAR VE CIVARI

URLA
15.01.2022 09:00 16:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma KUŞÇULAR KARAMERSIN MEVKII TR-7 A KOLU