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Haberler İzmir İzmir'de akılalmaz dolandırıcılık! Kendilerini asker olarak tanıtıp...

İzmir'de akılalmaz dolandırıcılık! Kendilerini asker olarak tanıtıp...

İzmir'de, kendisini tuğgeneral ve MİT personeli, yanındaki kişiyi de koruması piyade yüzbaşı olarak tanıtan Tayfun G., buluştuğu 5 kişiyi, elinde çok sayıda sıfır otomobil, sıvı yağ ve şeker bulunduğunu ve satmayı düşündüğünü söyleyerek dolandırmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan Tayfun G. ve M.Z.'nin üzerlerinde yapılan aramada, sahte Türk Silahlı Kuvvetleri kimliği çıktı.

DHA

15.01.2022, 10:25 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022, 11:27

İzmir’de akılalmaz dolandırıcılık! Kendilerini asker olarak tanıtıp...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ege Bölgesi'nde kendisini tuğgeneral olarak tanıtan, yanındaki M.Z.'yi de yüzbaşı koruması olduğunu söyleyen Tayfun G.'nin, Çiğli'deki bir kafeteryada 5 kişi ile buluşacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, kafeterya ve çevresinde önlem aldı. Takibe alınan Tayfun G. ve M.Z., dolandırmak istedikleri 5 kişiyle buluşunca harekete geçti. Sivil ekipler, Tayfun G. ve M.Z.'yi gözaltına aldı.



Dışarı çıkarılan 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, sahte Türk Silahlı Kuvvetleri kimliği, 1 tabanca ve 6 mermi çıktı. Tayfun G.'nin sahte kimlikte gerçek ismini kullandığı, ancak soyadını 'Dündar' olarak değiştirdiği belirlendi.



2'si dolandırıcılık, 1'i de özel belgede sahtecilik olmak üzere 3 suçtan arandığı belirlenen Tayfun G.'nin kendisini MİT personeli olarak tanıtıp, Bursa, Mersin, Antalya, Ankara ve Denizli'de ticaret yapan kişilere elindeki sıfır otomobil, yüklü miktarda sıvı yağ ve şeker bulunduğunu, bunları satacağını söyleyerek dolandırmaya çalıştığı belirlendi.