Komşu evden çekilen hatla yaşama bağlandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde önceki gece kuvvetli rüzgar nedeniyle inşaat halindeki binanın çatısı uçarak elektrik tellerini kopardı. Bitişikteki apartmanın elektriği kesilirken, solunum cihazına bağlı Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Okan Şahin (23) için ailesi ve komşuları seferber oldu.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Okan'ın hayatını kurtarmak için zamanla yarışan ailesi ve yakınları, karşı binadan uzatma kablosu çekerek elektrik temin ettiler. Anne Melahat Şahin (49), elektrik kesildiği zaman çocuğunun nefes almakta güçlük çektiğini belirtti. Olay önceki gece saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Beyazevler 544 sokakta meydana geldi. Şiddetli rüzgar, inşaat halindeki bir binanın çatısını uçurdu. Bitişikteki apartmanın bahçe duvarına devrilen dev çatı, düşerken elektrik direğinin tellerini de kopardı. Çevredekiler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevre güvenliğini sağladı. İnşaat halindeki binanın bitişiğindeki 3 katlı apartman ise elektrik tellerinin kopması yüzünden bir anda elektriksiz kaldı. Binanın birinci katında oturan ve 2 yıldır solunum cihazına bağlı olarak yaşayan DMD hastası Okan Şahin için ailesi ve komşuları seferber oldu. Devre dışı kalan elektrik akımı nedeniyle karşı apartmandan uzatma kablo çekilerek, Şahin'in kullandığı solunum ve diğer cihazlara elektrik verildi.

OĞLUM ÖLEBİLİRDİ!

Bu sırada çocuğunun nefessiz kalması üzerine korkulu anlar yaşayan annesi Melahat Şahin, "Çatı uçunca elektrik tellerini kopardı, biz o an büyük panik yaşadık. Solunum makinesi çalışmayınca çocuğumda nefes darlığı başladı. Elektriği yetiştirmekte biraz daha geç kalsaydık oğlumu kaybedebilirdik" dedi. Yatağa bağlı olan çocuğunun üç makineye bağlı yaşayabildiğini söyleyen anne Melahat Şahin, "Elektrikler kesildiği zaman nefes alamıyor. Kablolar uzatarak karşı komşudan elektrik çektik. Cihazları da bu sayede çalıştırabildik. Ardından yetkililer elektrik arızasını giderdiler" diye konuştu.