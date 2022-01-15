Kovid-19 hastasıyla temaslı olan aşılıya karantina yok

SAĞLIK Bakanlığı, Kovid- 19 rehberine "Kovid-19 İlişkili İzolasyon ve Karantina Uygulamaları" bölümünü de ekledi. Buna göre, hatırlatma dozu yapılmış veya son 3 ay içinde hastalığı geçirmiş temaslı kişiler karantinaya alınmayacak ve günlük yaşamlarına devam edecek. Hatırlatma dozu yapılmamış, son 3 ay içinde hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişilerden temaslı olanlar ise 7 gün karantinada kalacak. Kovid-19'u asemptomatik veya hafif geçirenlerde de semptomları olan kişiler semptom başlangıcından itibaren, semptomu olmayan kişiler ise ilk PCR testi için numune alınmasından itibaren 7 gün boyunca izolasyona alınacak. Öte yandan yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, immunsupresif hastalar vb.) bakım verilen alanlarda görev yapan, aşı olmuş veya son 3 ay içinde hastalığı geçirmiş temaslı kişiler 10 gün riskli gruba hizmet vermeyecek. Aynı grupta hatırlatma dozu yapılmamış, son 3 ay içinde hastalığı geçirmemiş veya aşısız Kovid-19 temaslısı kişilerin karantina süresi ise 10 gün olacak.