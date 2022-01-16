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Haberler İzmir Dolandırıcı ‘sahte askerlere’ suç üstü

Dolandırıcı ‘sahte askerlere’ suç üstü

Şüphelilerin yakalanma anı güvenli kameralarına yakalandı.

16.1.2022

Dolandırıcı ‘sahte askerlere’ suç üstü

İZMİR'DE, kendisini tuğgeneral ve MİT personeli, yanındaki kişiyi de koruması piyade yüzbaşı olarak tanıtan Tayfun G, bir kafede buluştuğu 5 kişiyi, elinde çok sayıda sıfır otomobil, sıvı yağ ve şeker bulunduğunu ve satmayı düşündüğünü söyleyerek dolandırmaya çalışırken yakalandı.

Gözaltına alınan Tayfun G. ve M.Z'nin üzerlerinde yapılan aramada, sahte Türk Silahlı Kuvvetleri kimliği, 1 tabanca ve 6 mermi çıktı. Tayfun G'nin sahte kimlikte gerçek ismini kullandığı, ancak soyadını 'Dündar' olarak değiştirdiği belirlendi.