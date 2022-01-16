Ebru’nun hayatı AVM’de son buldu

İzmir'de anestezi teknisyeni olarak görev yapan 24 yaşındaki Ebru Duygu, bir arkadaşı ile gittiği AVM'nin tuvaletinde koluna serum içinde ilaç enjekte etti. AVM'nin güvenlik görevlileri tarafından bulunan genç teknisyen Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahelere rağmen kurtarılamadı.

Genç kadının bir süredir bunalımda olduğu ve psikolojik tedavi gördüğü, bu yüzden eşine sürekli kötü davrandığı için kendisini kötü hissetiğini arkadaşlarına söylediği ileri sürüldü. Duygu'nun serum içine koyduğu ilacın, anestezi ilacı olduğu öğrenilirken genç kadının bunu neden yaptığı araştırılıyor. Öte yandan otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderilen cenaze yakınları ve eşi tarafından alınarak son yolculuğuna uğurlandı.

KAMP KURMUŞLARDI

Genç anestezi teknisyeninin ölümü büyük üzüntü yaratırken ailesinin bu duruma bir anlam veremediklerini söylediği öğrenildi. Geçtiğimiz pazar günü eşi Devran Duygu ile Ödemiş Gölcük'te kamp kuran Ebru Duygu'nun çok mutlu olduğu, intihar edecek bir yapıya sahip olmadığı belirtildi. Duygu'nun o gün eşiyle karavan satın almak için planlar yaptığı da öğrenildi.

ARKADAŞLARI İNANAMADI

Daha önce Konak Yenişehir'de bulunan özel bir hastanede çalışan genç teknisyen, mesai arkadaşları tarafından renkli kişiliği ve yardım severliği ile tanınıyordu. En son görev yaptığı hastanedeki arkadaşlarının, ölüm haberini aldıklarında inanamadıkları, bir süredir genç teknisyenin bunalımda olduğu yönünde duyumlar aldıklarını ve eşine bu yüzden kötü davrandığı için kendini kötü hissettiğini söylediğini ileri sürdükleri öğrenildi.

FATİH ŞENDİL