Apartmandaki yangın Kaan’a mezar oldu

GAZİEMİR Hasan Güven Caddesi üzerindeki bir apartmanın üst katında dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye AKS 110, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangının çıktığı dairede bulunan 4 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Apartmanda bulunan ancak yangın nedeniyle dışarıya çıkamadığı fark edilen 27 yaşındaki Kaan Yalçın için de çalışma başlatıldı. Alevleri söndüren ekiplerin asansörde bulduğu genç Kaan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaan Yalçın'ın bir arkadaşını ziyaret için apartmana geldiği öğrenildi.