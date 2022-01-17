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Haberler İzmir Deve güreşlerinin 85’lik seyircisi

Deve güreşlerinin 85’lik seyircisi

17.1.2022

Deve güreşlerinin 85’lik seyircisi

İZMIR'IN Selçuk ilçesinde düzenlenen ve "deve güreşlerinin Kırkpınar'ı" olarak nitelendirilen "Selçuk Efes Deve Güreşi Festivali"nin 40'ıncısı, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden gelen 162 devenin katılımıyla yapıldı. Güreşleri 85 yaşındaki Raziye Yıldız da izledi. Çocukluğundan beri develerle iç içe olduğunu kaydeden Yıldız, uzun yıllar deve güttüğünü belirtti. Yıldız, soğuk havanın güreşleri izlemesine engel olmadığını ifade ederek, festivali her yıl ilgiyle takip ettiğini, güreşlerin kendisine heyecan verdiğini aktardı.