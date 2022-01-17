İnternet bağımlılığını arabulucuyla çözdüler

İZMİR'DE iki çocuk annesi Canan Hacıkabak (48), çocuklarının internet ve telefon kullanım alışkanlıklarının bağımlılık düzeyine gelmesini engelleyemeyince arabulucuya başvurdu. Arabuluculuk sözleşmesini karşılıklı imzalayan anne ve çocuklar, interneti sınırlı kullanma konusunda anlaştı.





ÇİZELGE HAZIRLANDI

Eşinden ayrı olan sınıf öğretmeni Canan Hacıkabak, 6 yıl önce 7'nci sınıftaki oğlu Emir Tuna Aslantaş'ın (19) aşırı internet kullanımı yüzünden sorunlar yaşamaya başladı. Emir'in internete erişimini engellemek için her gün bilgisayar kablosunu işyerine götürmeye başlayan Hacıkabak, aralarındaki kavgaların şiddetlenmesi üzerine son çare olarak Müzakereci Arabulucular Derneği'nin kapısını çaldı. Dernekte yapılan anlaşma sonucu hazırlanan çizelgeyle Emir Tuna Aslantaş'ın internette geçireceği zaman sınırlandırıldı. Aynı sorunları 12 yaşındaki 5'inci sınıf öğrencisi kızı İrem ile de yaşadığını belirten Hacıkabak, arabulucu ile onunla yaşadığı sorunu da çözdü.



ANNEM HAKLIYMIŞ

İZMİR Yüksek Teknoloji Üniversitesi Matematik Bölümü'nde 1'inci sınıf öğrencisi Emir Tuna Aslantaş da, "Arabulucuya gelirken tedirgin değildim. Sonra memnun da oldum. Bir süre sonra internete fazla zaman ayırdığıma ben de ikna oldum. Buradan çıktıktan sonra hem anneme hem de kendime haksızlık ettiğimi düşündüğüm zamanlar oldu" diye konuştu.