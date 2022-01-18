Arda’nın sarnıç şovuna AK Parti’den tepki

GAZİEMİR'DE Bulgaristan göçmeni vatandaşların yoğunlukta yaşadığı Sarnıç'ta, uzun yıllardır devam eden tapu sorunu için geçtiğimiz aylarda düzenleme yapılmıştı. Alan, kentsel dönüşümde ve depremde kullanılan yöntem olan "rezerv alan" ilan edilerek rayiç bedel tespitinin önü açılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Sarnıç'a giden ve bölge halkı ile bir araya gelen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, yaşanan sorunların çözüldüğünü söyledi. Belediyenin bir kuruş dahi para almayacağını belirten Başkan Arda, "638 parsel rezerv alan ilan edildi.

"SEN DEĞİL BİZ ÇALIŞTIK"

800 lira civarında gelen rayiç bedellerin ardından, vatandaşlarımızın bu fırsatı kaçırmadan tapularını almalarını öneriyorum. Belediyemize bu satıştan bir kuruş aktarılmayacaktır. Vatandaşımızın 16 yıldır çektiği sıkıntılar son bulsun, bize bu yeter!" dedi. Başkan Arda'nın söylemleri sonrası ise AK Parti kanadından tepki gecikmedi.

Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, "Sen rezerv alanın ne olduğunu bilmiyorken, biz vatandaşın lehine olacak bu yöntem için çalışıyorduk. Binadan sorumlu Başkan yardımcına rezerv alana itiraz için dilekçesi hazırlama talimatı verdin, şimdi 'Göreve geldiğimizden günden beri verdiğimiz mücadele sonuç verdi' diyorsun" ifadeleriyle Başkan Arda'yı eleştiri yağmuruna tuttu.