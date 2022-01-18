Biten deprem konutları teslim edilmeye başlandı

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından yıkılan binaların yerine inşa edilen konutlar, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Yıkılması ile birlikte 32 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı (4. proje alanı) için noter kura çekimleri yapılan depremzedelerin konut/iş yeri teslimi, 13.00- 17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Hak sahipleri gerekli işlemlerin yapılmasının ardından anahtarlarını teslim alarak yeni konutlarını gezdi.

İŞLEMLERİ TAMAMLADIK

Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, "Bugün itibariyle inşallah konutlarımızın teslimine başlıyoruz. Bugün 4. bölgedeyiz. Burada daha önce noter çekilişlerini yapmış olduğumuz evleri vatandaşlarımıza AFAD Başkanlığında AFAD İzmir İl Müdürlüğümüz, Toplu Konut İdare Başkanlığımız ile teslim yapıyoruz. Bugün (dün) toplam 28 dairenin teslimi olacak. Yarın ve diğer günler de başka bölgelerde kura çekimleri yapılan alanlarda peyderpey teslimler devam edecek. Teslimatlar yapılırken bazı yanlış anlaşılmalar da söz konusu olabiliyor. Hepsinin bürokratik işlemleri de olduğu için inşaatlar bitse de o işlemleri tamamladık. Teslimlere başladık. Vatandaşlarımız inşallah güle güle oturur" dedi.

HABER GELİNCE ÇOK SEVİNDİK

DEPREMDE annesi Fatma Nihal Nayman ve Özkan Nayman'ı kaybeden hak sahibi Özge Nayman Bayır, "Burada annem ve babam oturuyordu. Hepimiz için hayırlısı olsun" diye konuştu. Hasan Varışlı "Bizim evimiz Ali Çolakoğlu Sitesi'nde. Dün müjdeli haberi aldık. Çok sevindik. Eşimle eş dostta kalıyorduk. Haberi alınca çok mutlu olduk. Devletimiz sağ olsun." dedi.