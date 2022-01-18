Devletin kovduğunu Tunç Soyer besliyor!

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Yeni Asır'ın ortaya çıkardığı, Paris'te yaşayan Ayşen Uysal'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketinde yönetim kurulu üyesi yapılmasını eleştirdi.

Şahin, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" bildirisini imzaladıktan KHK ile Dokuz Eylül Üniversitesindeki görevi sonlandırılan Ayşen Uysal'ın, belediyeden maaş almasını "Tunç Soyer klasiği" olarak nitelendirdi.

İZMİR'İN PARASI AKIYOR

TÜRKİYE Cumhuriyeti devletinin uzaklaştırdığı bir kişinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce maaşa bağlanmasını eleştiren Şahin, "Bu ikramiye Ayşen Uysal Hanımefendi'ye neden veriliyor? Türkiye aleyhine yazılar yazdığı için mi? Bizi ilgilendiren bölüm, devletin uzaklaştırdığı birini belediyenin beslemesidir. Ayşen Uysal gibi başkaları da vardır diye tahmin ediyorum. Huzur hakkı da alsa, maaş da alsa Paris'te yaşayan, orada bir üniversitenin hocası diye söyleniyor, yılın büyük bölümünü orada geçiren Uysal, İzmir'den para alıyor. Bu, İzmir'in hakkının, parasının, emeğinin başka yerde çarçur edilmesidir" dedi.