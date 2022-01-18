  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de zehir tacirlerine dev operasyon! 11 ilçede adreslere eş zamanlı şafak baskını

İzmir'de zehir tacirlerine dev operasyon! 11 ilçede adreslere eş zamanlı şafak baskını

İzmir'in Karaburun ilçesi merkezli, Urla, Karabağlar, Narlıdere, Bornova, Konak, Bayraklı, Torbalı, Menderes, Selçuk, Kemalpaşa ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Adreslerdeki aramalar ve gözaltı kararı verilen 65 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

İHA

18.01.2022, 09:41

İzmir’de zehir tacirlerine dev operasyon! 11 ilçede adreslere eş zamanlı şafak baskını

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, Karaburun, Urla, Karabağlar, Narlıdere, Bornova, Konak, Bayraklı, Torbalı, Menderes, Selçuk, Kemalpaşa ilçelerinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen 65 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Jandarma komando ekipleri ve narkotik dedektör köpek destekli, 250 personelle, önceden belirlenen adreslere bu sabah şafak baskını düzenlendi.



ADRESLERDE ARAMA VE GÖZALTI İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Jandarma ekipleri tarafından 65 ayrı adreste eş zamanlı başlatılan operasyonda aramalar ve Karaburun Mordoğan Mahallesi, Urla Balıklıova Mahallesi, Karabağlar, Narlıdere, Bornova, Konak, Bayraklı, Torbalı, Menderes, Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde ikamet ettiği belirlenen şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.