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Haberler İzmir İzmir'deki sahte içki baskınında 3 tutuklama

İzmir'deki sahte içki baskınında 3 tutuklama

18.1.2022

İzmir’deki sahte içki baskınında 3 tutuklama
İZMİR'DE polis ekipleri, Buca ilçesinde bulunan bir imalathanede kaçak üretilen ve eğlence mekanlarında satışa sunulacağı öğrenilen sahte içkilerin bulunduğuna yönelik bilgi üzerine çalışma başlattı. Şüphelileri takibe alan ekipler, imalathane ile 2 araç, 1 depo ve 4 ikamet adresine operasyon düzenledi. Operasyonda sahte alkol ve alkollü içecekler ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ö.Ö, A.A. ve M.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, İ.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.