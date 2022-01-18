Uyuşturucu satıcıları cezaevine gönderildi

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından satışa hazır uyuşturucu maddelerle yakalanan uyuşturucu tacirleri, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polis ekipleri, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ödemiş-Köşk yolu mevkiinde bulunan dağlık arazide çalışmalar yürüttü. Çalışma kapsamında uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen M.Y. ve M.K'yi durdurdu. Şüpheliler üzerinde arama yapan ekipler, fişeklenmiş satışa hazır metamfetamin ve lyrcia hap ele geçirdi. Gözaltına alınan M.Y. ve M.K. sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. ■ SEVAL KONURALP

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