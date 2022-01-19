Bornova’da restorana silahlı saldırı: 2 yaralı

İZMİR'İN Bornova ilçesinde, içerisinde müşterilerin de bulunduğu bir restorana pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde Altındağ Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.T. ve T.D. isimli şüpheliler, otomobilin içinden restorana pompalı tüfekle art arda ateş açtı. Restoran içerisinde bulunan çalışanlar ve müşteriler büyük korku yaşarken, şüpheliler geldikleri otomobille hızla olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu iş yeri çalışanı E.B. (39) ve müşteri M.K. (41) yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelilerin peşine düştü.

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