Ege kara kışa teslim oldu

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün yurt genelinde soğuk hava uyarısı vermesinin ardından yurdun birçok kesiminde kar yağışı görüldü. Birçok il ve ilçede etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntülere sahne olurken ulaşımda ve eğitimde aksama meydana geldi.

Denizli'de Muğla karayolunun Tavas Akyar Mahallesi sonrasındaki kısmı buzlanma nedeniyle kapatıldı. Öte yandan Honaz ve Güney ilçe yolları da buzlanma nedeniyle kapatıldı. Honaz yolunda 1 araç kayganlaşan yolda devrilirken, Güney'de ise jandarma zincirsiz araç geçişine izin vermedi.

OKULLARA BİR GÜN TATİL

İzmir'in rakımı yüksek ilçelerinde kar yağışı nedeniyle ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken, Kiraz'ın bazı kırsal kesimlerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle İğdeli, Akpınar, Cevizli, Doğancılar, Umurlu, Örencik- Zeybekler okullarımızda güvenlik nedeniyle, İlçe Hıfzıssıhha kurul kararıyla eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

KARDAN YOLLAR KAPANDI

Uşak Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mevcut hava şartları ve meteorolojik veriler nedeniyle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı.

Manisa'nın Demirci, Gördes, Selendi, Kula ile Turgutlu ve Alaşehir ilçelerinin yüksek kesimleri beyaza büründü. Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi, kar nedeniyle yollarda ulaşım zorlaştı. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

■ SEBAHATTİN ALP/ NERMİN UÇTU/ İHSAN KARATAŞ