İzmir elektrik kesintisi 19 Ocak Çarşamba

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibariyle araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 19 Ocak Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler....
İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintilerin olduğu duyuruyu paylaştı. İşte yapılan duyuruya göre 19 Ocak Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları....
Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibariyle araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 19 Ocak Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler....
BALÇOVA
19.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELERARASI MAHALLESİ,1881,1884,1884,1885,8/1-8/9,1884/11,1884/12,1884/13, 8,8/17,8/20, 8/16,1884 SOKAKLAR VE CİVARI,İZMİR ÇEŞME OTOBAN YOLU,EMİNE AKGERMAN
BAYINDIR
19.01.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma SADIKPAŞA MH.MENDERES CD. -SOKULLU SK.-AĞUSTOSLU SK-NECIP FAZIL SK.-MEVLANA SK.-ORHANGAZI SK-ŞEHITLER CD. L-03 A VE E KOLLARI, VE L-13 D KOLU ALBAY ALPAT CD.-YILDIRIM BEYAZIT CD.-SOKULLU SK-HELVACIOĞLU SK-MENEKŞE SK-ORHANGAZI SK.
BERGAMA
19.01.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ORUÇLAR, EKİZLER, TOPALLAR, ÜRKÜTLER, KARALAR, SINIRADA, GÜLTEPE, KIRCALAR, SARICAOĞLU, İNEŞİR, HALİLAĞALAR, KATRANCI MAHALLELERİ, ÖZEL TRAFOLAR VE CİVARLARI
BORNOVA
19.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERKEZ MAHALLESİ,4371/1-4319/3-4319/2-4319/4-4338,4319 SOKAKLAR VE CİVARI
19.01.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARIYER MAHALLESİ,5680-5681-5681/1-5682-5683-5683/10-5683/2-5683/3-5683/4-5683/8-5683/9-5684-5690-5694-5695-COŞKUN KALE SOKAKLAR VE CİVARI
KARABAĞLAR
19.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAVACIK KÖYÜ,KAVACIK KONAK ASFALTI,10006,10007 SOKAKLAR VE CİVARI
19.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ LİMONTEPE,ALİ FUAT ERDEN MAHALLELERİ,9757 SOKAK VE CİVARI
KINIK
19.01.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YAYAKENT, BALABAN MAHALLELERİ VE CİVARLARI
KİRAZ
19.01.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma GEDIK MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI TR-1
MENDERES
19.01.2022 09:00 09:30 OG Manevra ÇAMÖNÜ ATAKÖY MAHALLELERI TAMAMI
19.01.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ÇAMÖNÜ MH. 22, 23 SK CIVARI TR-5
19.01.2022 16:30 17:00 OG Manevra ÇAMÖNÜ ATAKÖY MAHALLELERI TAMAMI
ÖDEMİŞ
19.01.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma UMURBEY, MAHALLESI, 26, 27, 28,29,30. SOKAK, ŞEREF USTA CADDESI KISMEN (SANAYI SITESI) M-49
SEFERİHİSAR
19.01.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SEFERIHISAR HIIDRLIK MAHALLESI 2199-2188-2192-2186/5-2184-2184/9-2186/1-2186/4-100/10-100/8-100/9 SOKAKA VE CIVARI L-289
SELÇUK
19.01.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma BELEVI MAH.ŞEHITLER CAD.TIRE CAD.12011 - 12023 ARASI SOKAKLAR VE CIVARLARI TR-5