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İzmir elektrik kesintisi 19 Ocak Çarşamba

İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintilerin olduğu duyuruyu paylaştı. İşte yapılan duyuruya göre 19 Ocak Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları....