İzmir İZSU su kesintisi 19 Ocak Çarşamba

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 19 Ocak Çarşamba İzmir su kesintisi detayları....
İZSU, İzmir'de bugün su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İzmirli vatandaşlar bugün hangi ilçelerde su kesintileri olacağını ve kesintilerin ne kadar süreceğini araştırıyor. İşte İZSU'nun duyurusuna göre 19 Ocak Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 19 Ocak Çarşamba İzmir su kesintisi detayları....
BALÇOVA ONUR
19.01.2022 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME ALAÇATI
19.01.2022 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME OVACIK
19.01.2022 saat 11:15 ile 13:00 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ AHMET EFENDİ
19.01.2022 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
19.01.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA DEDEBAŞI
19.01.2022 saat 10:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE DUMLUPINAR
19.01.2022 saat 11:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI FEVZİ ÇAKMAK
19.01.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI ATATÜRK, KARŞIYAKA, YEMİŞLİK, YEDİ EYLÜL, ÇAYBAŞI
19.01.2022 saat 10:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.