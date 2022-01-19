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İzmir İZSU su kesintisi 19 Ocak Çarşamba

İZSU, İzmir'de bugün su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İzmirli vatandaşlar bugün hangi ilçelerde su kesintileri olacağını ve kesintilerin ne kadar süreceğini araştırıyor. İşte İZSU'nun duyurusuna göre 19 Ocak Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...