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Haberler İzmir İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger açıkladı! Yeni emniyet binasının yeri belli oldu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger açıkladı! Yeni emniyet binasının yeri belli oldu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasının Konak'taki Eski Sümerbank binasının yerine yapılacağını duyurdu.

İHA

19.01.2022, 16:11

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger açıkladı! Yeni emniyet binasının yeri belli oldu

30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar gören İzmir İl Emniyet Müdürlüğü binası için yeni yer arama çalışmaları başlatılmıştı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni emniyet binasının Eski Sümerbank binası alanında yapılacağını duyurdu. Vali Köşger, proje alanıyla ilgili fotoğrafları da sosyal medya hesabında paylaştı.



"İZMİR'İMİZE ÇOK YAKIŞACAK"
Vali Köşger sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tartışmalara son noktayı koyarak, "İl Emniyet Müdürlüğümüzün, deprem nedeniyle hasar gören hizmet binasını yeniliyoruz. Proje çalışmaları bitme aşamasına gelen, hemşehrilerimizin daha kaliteli hizmet almasına imkân sunacak yeni İl Emniyet Müdürlüğümüz İzmir'imize çok yakışacak" ifadelerine yer verdi.

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