‘Kayıp’ dediği eşini meğer 3 yıl önce boğup öldürmüş!

İZMİR 6 ay önce kayıp başvurusu yapılan Sinem Karaboğa'nın (38), eşi Ferat Karaboğa (45) tarafından 3 yıl önce boğularak öldürüldükten sonra Artvin'in Ardanuç ilçesinde boş araziye gömüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Karaboğa'nın gösterdiği alanda yapılan kazıda kadının cesedine ulaşıldı. İzmir'de yaklaşık 6 ay önce jandarmaya başvuran Ferat Karaboğa, eşine ulaşamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu. Kadına dair bir ize ulaşılamazken, delilleri değerlendiren polis ekipleri Ferat Karaboğa'yı eşini öldürdüğü şüphesi ile gözaltına aldı. Tutuklanan Karaboğa, cezaevinde suçunu itiraf etti.

'YALANDAN KİMSE ÖLMEZ'

FERAT Karaboğa, boğarak öldürdüğü eşini battaniyeye sarıp, bir dönem yaşadıkları Artvin'in Ardanuç ilçesinde boş bir araziye gömdüğünü itiraf etti. Cinayeti kıskançlık nedeniyle işleyen Karaboğa'nın sosyal medya hesabında,"Yalandan kim ölmüş ki diyorlar. Doğrudur. Yalandan beden ölmez ama gönül ölür, dostluk ölür, güven ölür" ifadelerine yer verdiği görüldü.